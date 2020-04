Angetippt – April, April… Warum die Leserschaft heute für einmal ohne Scherz in den April geschickt wird – und wieso der Humor trotzdem wichtig ist. Meinung Jürg Spielmann

Der sensationelle Fund des eingemauerten Minnesängers Heinrich von Strättligen (der eine Neuschreibung der Spiezer Schloss-Geschichte erfordert). Die gigantische Skihalle am Standort des früheren Schlepplifts in Reutigen (die Wintersport selbst bei sich wandelndem Klima ermöglicht). Oder die in Sponsorenlook verpackten Thuner- und Brienzersee-Schiffe (welche die finanzielle Misere der BLS-Schifffahrt Oberland ein für allemal vergessen machen).