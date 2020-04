Coronavirus in Herrenschwanden – Asylunterkunft unter Quarantäne gestellt Ein Mann, der in der Kollektivunterkunft in Herrenschwanden lebt, ist positiv auf Covid-19 getestet worden. 55 Personen leben dort nun unter Quarantäne.

Das betroffene Paar wohnt nun in einem separatem Zimmer. Foto: Raphael Moser

Nachdem ein Asylsuchender positiv auf Covid-19 getestet wurde, ist eine Kollektivunterkunft in Herrenschwanden BE mit 55 Asylsuchenden unter Quarantäne gestellt worden.

Der positiv getestete Mann und seine Frau wurden innerhalb der Unterkunft in einem separaten Zimmer isoliert, wie Markus Aeschlimann, Vorsteher des kantonalen Amtes für Bevölkerungsdienste am Samstag dem Regionaljournal von Radio SRF sagte. Das Paar muss seine Mahlzeiten im Zimmer zubereiten und benutzt ein separates Bad.

In der Folge wurde die gesamte Unterkunft unter Quarantäne gestellt. Der Gesundheitszustand der 55 dort wohnenden Asylsuchenden werde regelmässig überprüft, sagte Aeschlimann weiter. Auch das Personal muss sich in Quarantäne begeben und darf bei Auftreten von Symptomen nicht mehr zur Arbeit in der Kollektivunterkunft erscheinen.

( SDA/flo )