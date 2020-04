Eine Woche nach SCB/Schelling – Auch bei Wacker übernimmt eine junge Frau Mit Nicole Kaufmann fungiert fortan eine 25-Jährige als Geschäftsführerin der Thuner Handballer. Sie tritt die Stelle zu einem diffizilen Zeitpunkt an. Adrian Horn

An vorderster Front: Nicole Kaufmann bei der Arbeit in der Lachenhalle. Bild: Markus Grunder

Das Beispiel des SC Bern, der einen zentralen Funktionärsposten mit einer jungen Frau belegt: Es macht Schule. Scheinbar.

Nach Florence Schelling, die beim Eishockeymeister Sportchefin wird, übernimmt mit Nicole Kaufmann eine weitere junge Frau eine Spitzenposition bei einem sich in rauem Umfeld bewegenden erfolgreichen Berner Sportclub. Die 25-Jährige wird Geschäftsführerin bei Handballcupsieger Wacker Thun.

Gemein haben die Engagements bei näherer Betrachtung wenig. Die Oberländer fühlten sich durch die couragierte Wahl des SCB nicht ermutigt – sie hatten die Personalie längst aufgegleist. Und anders als die 31-jährige Schelling ist Kaufmann eine interne Lösung.

Die Inhaberin eines Masterabschlusses in Medienforschung und Kommunikationswissenschaften erarbeitete sich bei den Thuner Handballern und in deren Umfeld einen vorzüglichen Ruf. Ihre Karriere als Funktionärin hatte eher zufällig begonnen; sie sprang ein, als der Vorstand jemanden benötigte, welcher an den Sitzungen Protokoll führte. Die frühere Aktive bekleidete diverse Ämter im Verein und wirkt seit 2018 als Leiterin der in der Konzepthalle ansässigen Geschäftsstelle. Sie gilt als ausgesprochen fleissig, als kommunikativ, und ihr wird ausgeprägtes diplomatisches Geschick attestiert.

Die Thunerin tritt einen Job an, den es so in der jüngsten Vergangenheit nicht gegeben hat. Zuletzt kümmerte sich im Wesentlichen der von Präsident Georges Greiner angeführte Vorstand um das operative Geschäft. Vergleichbar ist Kaufmanns künftige Arbeit mit jener, welche einst Fred Bächer leistete. Ihn bezeichnete der Club nach dem ersten Meistertitel 2013 als CEO.

Gleich gefordert

Kaufmann beginnt offiziell im Juni, wird aber schon davor stärker eingespannt werden. Wie Florence Schelling, welche unter anderem einen Cheftrainer zu verpflichten hat, ist die 25-Jährige gleich gefordert. Wacker finanziert sich nicht zuletzt über die Unterstützung vieler KMU. Und diese geraten ob der Corona-Krise grossteils in finanzielle Schwierigkeiten. Sie an Bord zu halten: Es ist die erste grosse Aufgabe in einer Spitzenfunktionärslaufbahn, welche kaum in der vergleichsweise kleinen Handballwelt enden wird.