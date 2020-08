125 Jahre Onyx im Oberaargau – Auf dem Stubentisch fehlt nun ein Notizblock Anton Knupp arbeitete nicht nur bei der Onyx, er wohnte auf dem Firmengelände in Langenthal. Dort bleibt er auch nach seiner Pensionierung. Jürg Rettenmund

Ende letzten Jahres war «endgültig Schluss» in seinem Büro: Anton Knupp geniesst nun seinen Ruhestand. Fotos: Raphael Moser

Eigentlich ist Anton Knupp pensioniert. 2017 trat er regulär mit 65 Jahren in den Ruhestand. 2019 sprang er nochmals in einem 50-Prozent-Pensum ein. «Doch nun ist endgültig Schluss», sagt er. Trotzdem sei es weiterhin am einfachsten, wenn man sich am Empfang der Onyx an der Waldhofstrasse in Langenthal melde, um zu ihm zu kommen, erklärt er. Von dort sind es dann in der Tat nur wenige Schritte, bis man bei ihm am Stubentisch sitzt.