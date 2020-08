Reportage aus Attiswil – Auf der Suche nach der Natter Wochenende für Wochenende streifen Thomas Bürki und Gabriela Elbadry durch die Kiesgrube Attiswil. Erstaunlich, welche Lebewesen sie dabei entdecken. Beatrice Beyeler

Lange Hosen, Feldstecher, Notizbuch: Thomas Bürki und Gabriela Elbadry sind für ihre Mission in der Attiswiler Kiesgrube bestens ausgerüstet. Foto: Daniel Fuchs

Rauf und runter, rauf und runter, dann eine scharfe Linkskurve. Die Passagiere des Ford Kugas schüttelt es durch. Schon sind Thomas Bürki und Gabriela Elbadry an ihrem Ziel angelangt: auf dem Gelände der Kiesgrube Hobühl in Attiswil. Bürki stellt seinen Wagen am Wegrand ab, leise werden die Autotüren geöffnet und wieder geschlossen.