Auf Umwegen ins Eldorado

Er möge nicht hyperbegabt sein, technisch und taktisch Steigerungspotenzial aufweisen, erzählt der Trainer über seinen Spieler, «aber er ist intelligent, physisch stark, im Angriff und in der Defensive gut – und vor allem: Er will.»

Was Rubin damit meint, ist: Lüthi möchte besser werden, unbedingt. Derlei Eigenschaften sind im Oberland hoch angesehen.

Im einstigen Bundesligaprofi hat Lüthi einen Trainer, unter dem sich ebendiese Fortschritte nachweislich machen lassen. Rubin formte aus jungen Leuten Nationalspieler und aus einem einst durchschnittlichen Team eines, das seit 2012 sechs Titel gewonnen hat.

Offensichtlich sind die Vorzüge Lüthis nicht. Er erzielte bislang kaum Tore. Im Herbst letzten Jahres hatte er regelmässig mit dem Fanionteam des BSV Bern trainieren dürfen; er gehörte zu dessen Talentpool, ohne aber in der 1. Mannschaft eingesetzt zu werden.

Und so wird er im heutigen Derby erstmals in der Mobiliar-Arena auflaufen, in der Bleibe seines früheren Clubs. Er sagt: «Das ist etwas Spezielles.» In seinem Fall ist das keine Floskel.