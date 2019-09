Aufgeben kommt nicht in Frage

Kadakia ist 36 Jahre alt und schwanger, ihr Unternehmen wird nach vier Finanzierungsrunden mit 610 Millionen Dollar bewertet. Kunden kaufen hier über ein Abo-Modell Punkte, die sie bei Lifestyle-Firmen abrufen können. Das Angebot ist weltweit in 2500 Städten verfügbar. Vor knapp drei Jahren hat Kadakia die Geschäftsführung abgegeben, dennoch ist sie involviert wie am ersten Tag. Man kann von ihr einiges lernen über das Verwirklichen von Träumen und das Eingestehen von Schwächen – was die grösste Stärke eines Menschen sein kann.

«Wenn du was unbedingt haben willst und es gibt diese Sache nicht, dann musst es eben selbst gründen.»Payal Kadakia, Unternehmerin

«Ich habe bei allen Kästchen, die meine Eltern vorgegeben hatten, einen Haken gesetzt», sagt Kadakia. Ihre Eltern, beide Chemiker, sind in den 70er-Jahren aus Indien nach New Jersey gekommen. Die Tochter studierte am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT), arbeitete für die Beraterfirma Bain & Company und den Unterhaltungskonzern Warner Music. Sie verdiente sehr viel Geld, doch irgendwas fehlte: «Ich wollte keine Häkchen mehr setzen. Es ist wichtig, zum richtigen Zeitpunkt die Ausfahrt zu erwischen, sonst bleibt man auf dieser einen Strasse hängen.» Was bedeutet: sich einzugestehen, dass der Job – obwohl interessant und sehr gut vergütet – einen langfristig nicht glücklichen machen wird. Und dann den Mut zu haben, daraus die Konsequenzen zu ziehen.

Bereits an der Universität hat Kadakia das Tanz-Unternehmen The Sa Dance Company gegründet, sie ist bis heute künstlerische Leiterin. «Das hat es damals nicht gegeben. Also: Wenn du was unbedingt haben willst und es gibt diese Sache nicht, dann musst es eben selbst gründen», sagt sie: «Nach der Uni habe ich bei Konzernen in New York gearbeitet und gleichzeitig dieses Start-up geleitet. Ich habe viel Geld gespart, weil ich keine Zeit hatte für Hobbys, Einkaufen oder Restaurants.» Die Eltern hielten die Tanzerei trotz lobender Worte im Feuilleton der New York Times eher für Zeitverschwendung, der Vater schlug ein weiteres Diplom und das Klettern auf der Karriereleiter vor: «Meine Mutter hat mich dann ermutigt, meinen Job zu kündigen.»

Auf einer Geburtstagsparty in San Francisco im Jahr 2010 traf sie Entwickler von Apps und lauschte den ganzen Abend deren Ideen und Visionen, danach nahm sie zwei Wochen Urlaub und setzte sich in den Kopf, eine Idee für eine eigene Firma zu entwickeln. Und wieder half das Tanzen. «Es war in New York kaum möglich, einen Kurs zu finden, den ich besuchen konnte oder wollte», sagt sie: «Es war zu kompliziert: Wann geht es los? Ist es für Anfänger oder Fortgeschrittene? Kann die Trainerin was? Ich habe eine Stunde lang recherchiert und an dem Tag das Haus nicht verlassen.»

«Frauen brauchen Vorbilder»

Die Idee: eine Suchmaschine für Fitnessstudios. «Die Idee war gut, das Produkt nicht so sehr», sagt sie über Classtivity, das es ebenso wie den Nachfolger Passport nicht mehr gibt. «Es war gerade beim zweiten Anlauf schwer, dem Team beizubringen, dass wir etwas ändern müssen. Wir verdienten Geld, ordentlich sogar, doch es hätte langfristig nicht geklappt», sagt Kadakia, die ein erstes Scheitern nicht als Hinweis zum Aufgeben wertet: «Ich habe während des Studiums am MIT gelernt, dass es nicht diese eine Sichtweise auf ein Problem gibt. Es kann 18 verschiedene Varianten geben, und man kann sie alle ausprobieren. Solange Geld da ist, kann man bis zum letzten Tag versuchen, Änderungen vorzunehmen, an Schrauben zu drehen, die Richtung zu ändern.»

Der Abgang des CEO gilt im Silicon Valley noch immer als Zeichen der Schwäche.

Sie änderte das Konzept erneut, entwickelte das heutige Abo-Modell und ahnte, dass es diesmal klappen würde. «Es genügten 150 Kunden», sagt sie, und es ist das einzige Mal während der Begegnung, dass sie beim Reden eine kurze Pause einlegt: «150, nicht 150'000. Es genügten fünf E-Mails dieser Nutzer. Ich wusste, dass es diesmal ein Volltreffer ist.» Die Anerkennung folgte erst 2014 in Finanzierungsrunden, Investoren steckten Millionen in das Unternehmen. Dass es etwas gedauert hat, lag vielleicht auch daran, dass sie eine Frau ist: «Im Nachhinein würde ich sagen, dass ich mich ein bisschen mehr beweisen musste. Ich musste zum Beispiel drei Mal nach Silicon Valley, ehe wir ein Angebot bekommen haben.»

Ihr Geschlecht hat auch mit der nächsten Entscheidung zu tun. «Die Rolle einer Firmengründerin ändert sich im Laufe der Zeit, und ich habe vor knapp drei Jahren festgestellt, dass mir viele dieser Aufgaben nicht liegen und auch keinen Spass machen.» Sie gestand sich ein, dass sie vielleicht nicht die richtige Person für den Job sein könnte, und natürlich half es, dass der ideale Nachfolger bereits in der Firma arbeitete: Fritz Lanman, 38, gilt im Silicon Valley als Legende, seit er vor neun Jahren das 240-Millionen-Dollar-Investment von Microsoft in Facebook initiierte und prophezeite, dass das soziale Netzwerk mal so viel wert sein würde wie sein damaliger Arbeitgeber.

«Die Botschaft, gerade an junge Frauen, sollte keinesfalls sein: ‹Oh, die hat aufgegeben!›», sagt sie nun. Der Abgang des CEO gilt im Silicon Valley noch immer als Zeichen der Schwäche, mehr noch als das Scheitern einer Idee oder eines Unternehmens, und die Tech-Branche ist noch immer eine testosterongeschwängerte, die den Rückzug der 1,50 Meter grossen Tänzerin aufs Geschlecht reduzieren könnte: «Die Botschaft sollte vielmehr sein: ‹Da hat jemand erkannt, wo ihre Stärken und Schwächen liegen.› Ich wollte wieder das machen, was ich kann und was ich gerne tue.»

«In welchen Situationen fühlst du dich wohl? Diese Umgebung musst du suchen – oder sie kreieren.»Payal Kadakia, Unternehmerin

Sie wurde Vorstandsvorsitzende und kümmert sich nun um die künftige Ausrichtung der Firma. Zu den Fitnessangeboten kommen andere, etwa Massage und Kochkurse. Kadakia will aus Classpass eine Lifestyle-Marke formen. Die Wellnessbranche boomt, einer Studie des Global Wellness Institute zufolge werden 2019 weltweit in diesem Bereich wohl mehr als 4,2 Billionen Dollar erwirtschaftet. Classpass hat nun eine Grösse und Marktmacht erreicht, mit der es selbstbewusst verhandeln kann.