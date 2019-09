Aufstand der Irren

Doch noch bekannter als der Roman dürfte die gleichnamige Verfilmung von Miloš Forman aus dem Jahr 1975 sein. Das Meisterwerk wurde mit fünf Oscars ausgezeichnet. Jack Nicholson in der Rolle des kleinkriminellen McMurphy, der in einer Irren­anstalt festgehalten wird, und Louise Fletcher als tyrannische Psychiatrieschwester schrieben Filmgeschichte.

Das Theater an der Effingerstrasse hat bereits viele legen­däre Romane beziehungsweise Filmstoffe auf die kleine Bühne gebracht. So sah man hier schon «Die Blechtrommel» von Günter Grass oder Werner Fassbinders «Angst essen Seele auf». Der Vorteil dieser Strategie: Bei solch legendären Stoffen ist garantiert, dass die Geschichte nicht langweilen kann, sie ist schlicht zu gut. Der Nachteil dabei: Die Zuschauer haben die filmischen Vorlagen derart präsent, dass es ihnen vorkommt, als würden sie einen lauwarmen Abklatsch auf der Bühne sehen.

Mit «Einer flog über das Kuckucknest» nimmt Regisseur Alexander Kratzer die Wette an. Kann durch die Mittel des Theaters dieser brillant verfilmten Story etwas Substanzielles hinzugefügt werden? Nicht wirklich. Sehenswert ist das Stück trotzdem. Das liegt an den tollen Darstellern und an der Geschichte selbst, die niemanden kaltlassen kann.

Der stumme Indianer

Der Roman «One Flew over the Cuckoo’s Nest» des amerikanischen Schriftstellers Ken Kesey (1935–2001) erschien 1962. Manches in Keseys Roman basiert auf eigenen Erfahrungen. So hatte Kesey während des Kalten Krieges in einer Psychiatrieabteilung gearbeitet und an einem Testprogramm teilgenommen, hinter dem die CIA steckte. An den Testpersonen wurde unter anderem das damals noch legale LSD ausprobiert. Kasey führte in seiner Dienstzeit solche Experimente durch und schrieb dabei seinen Roman, der 1963 auf die Bühne kam.

Im Effingertheater spielt Horst Krebs den scheinbar taubstummen Indianerhäuptling Chief Bromden, der stoisch den Boden fegt. Erst ganz zum Schluss bekommt der Riese seine innere Grösse zurück. Krebs spielt diese Rolle beeindruckend minimalistisch. Bevor er seine Stimme wiederfindet, spricht er nur nachts direkt zum Publikum und erzählt dabei Haarsträubendes über das Vorgehen in der Irrenanstalt. Bis er sich mit Mc­Murphy (Christoph Kail) anfreundet, ist es schon zu spät für ein glückliches Ende.