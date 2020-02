Adelbodner Hotel – Aus einem Ärgernis eine Strategie entwickelt Das Hotel-Restaurant Des Alpes ist das ganze Jahr geöffnet. Was passiert in einem Schaltjahr? Urs Zimmermann

Thomas Hofer und Ilona Richter haben seit 12 Jahren ein neues Konzept gefunden, das Restaurant und die Gelateria Des Alpes in Adelboden mit 365 Öffnungstagen attraktiv zu halten. BOM

«Uns hat es genervt, dass bei den Restaurants jeweils Ruhetag war, wenn wir unterwegs einen Halt einschalten wollten», bemängeln Ilona Richter und Thomas Hofer, welche seit dem 1. Mai 2008 in Adelboden das Hotel und Restaurant Des Alpes führen. Deshalb kam es dazu, dass sie beide das übernommene Gasthaus im Gilbach an 365 Tagen im Jahr offen halten. Ausnahme bleibt der 29. Februar, an dem eine Sonderregelung gilt. Diese kommt Ende dieses Monats zum dritten Mal zur Anwendung.