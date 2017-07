Feuert Trump heute seinen Justizminister?

US-Präsident Donald Trump treibt seinen Justizminister Jeff Sessions immer weiter in die Enge. In einer Serie von Twitter-Botschaften setzte Trump seine beispiellosen Attacken auf Sessions fort, den er als «angeschlagen» bezeichnete.

Spekulationen über eine möglicherweise bevorstehende Entlassung des Ministers wurden am Dienstag durch Trumps neuen Kommunikationsdirektor Anthony Scaramucci angeheizt. Dieser sagte, zu Sessions' Zukunft werde es «bald eine Entscheidung» geben.

«Extrem unfair»

Der Präsident ist erzürnt darüber, dass sich Sessions im März in der Affäre um dubiose Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam für befangen erklärt und sich aus den entsprechenden Ermittlungen zurückgezogen hatte. In der vergangenen Woche hatte Trump diese Wut erstmals öffentlich ventiliert.

Er warf dem Minister vor, sich ihm gegenüber mit seiner Befangenheitserklärung «extrem unfair» verhalten zu haben. In dieser Woche setzte Trump dann seine Angriffe auf Sessions fort. Er bezichtigte ihn, nicht entschlossen gegen die Weitergabe von Geheimdienstinformationen an die Medien vorzugehen. Auch warf er die Frage auf, warum Sessions nicht gegen die unterlegene Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton ermittle. «Warum gehen die Ausschüsse und Ermittler – und natürlich unser angeschlagener Justizminister – nicht den Verbrechen und Russland-Verbindungen der betrügerischen Hillary nach?» schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers!