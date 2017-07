Senatoren beim Lästern über Trump erwischt

Die republikanische Senatorin Susan Collins, die sich bisher konsequent gegen die Pläne ihrer Partei zur Abschaffung des derzeitigen US-Gesundheitsgesetzes ausgesprochen hat, ist beim Lästern über US-Präsident Donald Trump erwischt worden. «Ich glaube, er ist verrückt», sagte Collins aus dem US-Staat Maine dem demokratischen Senator Jack Reed aus Rhode Island – und vergass dabei, dass ihr Mikrofon am Ende einer Anhörung am Dienstag (Ortszeit) noch angeschaltet war.

«Ich mache mir Sorgen», so Collins weiter zu ihrem Amtskollegen in Hinblick auf den von der Trump-Regierung vorgestellten Haushaltsplan. Wo immer es Beihilfen gegeben habe, hätten «sie diese einfach gestrichen, ohne Mass, ohne darüber nachzudenken.» Das Budget der Regierung für 2018 enthielt unter anderem im Bereich der Essensmarken, der Gesundheitsversorgung für Bedürftige und der medizinischen Forschung Einschnitte.

Nach Bekanntwerden der Unterhaltung erklärte das Büro von Senator Reed, der Demokrat habe Collins nur wissen lassen wollen, dass er «mit in ihrer Ecke» stehe. Die Trump-Regierung verhielte sich unberechenbar und unverantwortlich, hiess es in der Erklärung, und das würde Reed privat und öffentlich so sagen. (woz/AP)