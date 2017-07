Trump erringt Mini-Sieg bei «Obamacare»-Debatte

Im Kampf gegen die US-Gesundheitsreform «Obamacare» haben die Republikaner im Senat eine erste Hürde genommen. Mit einer Mehrheit von 51 zu 50 Stimmen stimmte die Kongresskammer am Dienstag dafür, über das Thema zu beraten. Wegen Kritikern auch in den eigenen Reihen gab es ein Patt von 50 zu 50 Stimmen. Diesen löste Vizepräsident Mike Pence mit seinem Votum auf.

Ob letztlich genügend Stimmen zusammenkommen, um wichtige Teile des Krankenversicherungsprojektes rückabzuwickeln, ist unklar. Die Republikaner versuchen seit sieben Jahren, die Reform zu torpedieren. Sie argumentieren, «Obamacare» sei zu teuer und ein zu grosser Eingriff des Staates. Die Demokraten verweisen dagegen auf Millionen Amerikaner, die sich mit Hilfe des Gesetzes überhaupt eine Krankenversicherung leisten können.

.@SenJohnMcCain-Thank you for coming to D.C. for such a vital vote. Congrats to all Rep. We can now deliver grt healthcare to all Americans!