Trump verkauft die Transmenschen

Trump Triumphiert

Foxconn investiert Milliarden in Wisconsin



Der taiwanesische Auftragsfertiger Foxconn wird im US-Bundesstaat Wisconsin für zehn Milliarden US-Dollar ein neues Werk bauen. US-Präsident Donald Trump kündigte den Bau der Fabrik am Mittwochabend (Ortszeit) feierlich im Weissen Haus an.



Trump sagte, das Werk werde schon zu Beginn 3000 «amerikanischen Arbeitern» einen neuen Job bieten. Viele weitere würden folgen, sagte er. Das Potenzial liege bei 13 000 Arbeitsplätzen. Die Fabrik werde Displaypanels für Fernsehgeräte herstellen. Foxconn gehört der Flachbild-TV-Pionier Sharp. Trump sagte zudem, der Deal sei ein Beweis dafür, wie zugkräftig das Label «Made in the USA» sei. Das geplante Werk soll im Jahr 2020 fertig sein.sda