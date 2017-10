«Wann sind Blutbäder zum Ritual geworden?»

Nach dem opferreichsten Schusswaffenmassaker der US-Geschichte haben mehrere Late-Night-Moderatoren ein politisches Umdenken bei den Waffenkontrollen in den USA gefordert. Die Talkmaster Jimmy Kimmel und Trevor Noah nahmen sich in ihren spätabendlichen Sendungen vor allem die Republikaner vor, die ihrer Ansicht nach zulassen, dass die Waffenlobby in ihrem Land das Sagen hat.

«Ich weiss nicht, warum unsere sogenannten Anführer weiter erlauben, dass so etwas passiert», sagte ein sichtlich bewegter Kimmel am Montagabend in seiner Show auf dem Sender ABC. «Oder vielleicht eine bessere Frage: Warum machen wir damit weiter, ihnen zu erlauben, dass so etwas passiert?»

Kimmel, der Las Vegas als seine Heimatstadt bezeichnet, kritisierte die republikanischen Mehrheitsführer im US-Kongress, Mitch McConnell und Paul Ryan. Es sei gut, dass die beiden ihre Anteilnahme kundtäten, aber sie sollten lieber «zu Gott beten, dass er ihnen dafür vergibt, dass sie die Waffenlobby dieses Land regieren lassen», sagte er.

Auf Comedy Central sagte der in Südafrika geborene Noah, er sei fassungslos, wie viele Massaker er innerhalb der vergangenen beiden Jahre in den USA gesehen habe. Er verhöhnte republikanische Gesetzesvorstösse, die derzeit darauf abzielen, die Waffenregulierung zu lockern.

«An die Menschen in Las Vegas: Ich kann euch keine Gedanken und Gebete geben. Ich kann nur sagen, dass es mir leid tut, dass wir in einer Welt leben, in der Menschen eine Waffe vor eure Leben stellen», sagte Noah.

Apell an Trump

Der aus England stammende CBS-Talkmaster James Corden bat in britischer Höflichkeit um strengere Waffengesetze. «Verzeihen Sie mir, weil ich nur ein Ausländer bin und einige von Ihnen das Gefühl haben dürften, dass ich kein Recht habe, das zu sagen. Aber wie kann es sein, dass jedes andere entwickelte Land einen besseren Job dabei macht, solche Angriffe zu verhindern?», sagte er.

Stephen Colbert richtete seine Worte an US-Präsident Donald Trump, der das Blutbad von Las Vegas am Montag als «reinen Akt des Bösen» verurteilt hatte. Er stimme dieser Aussage zu, sagte Colbert. Er fügte jedoch hinzu: «Also, was wollen wir tun, um das reine Böse zu bekämpfen? Die Antwort kann nicht »nichts« sein.»

Stephen Colbert's response to the shootings tonight is my favorite yet. Video below:https://t.co/T6NGIYapK1 — Ve?rified Libtard (@williamlegate) October 3, 2017

Colbert rief Trump auf, bei der Waffenkontrolle seinen eigenen Weg – und nicht den seiner Partei – einzugehen. «Sie wollen Amerika wieder grossartig machen? Dann machen Sie etwas, zu dem die letzten beiden Präsidenten nicht in der Lage gewesen sind. Verabschieden Sie jede Form von vernünftigen Waffenkontrollgesetzen, die die grosse Mehrheit der Amerikaner haben will», forderte er.

TBS-Talker Conan O'Brien verwies darauf, dass er vor mehr als zwei Jahrzehnten ins Late-Night-Geschäft eingestiegen sei. Damals sei es praktisch undenkbar für Talkmaster gewesen, auf ein Schusswaffenmassaker eingehen zu müssen. Die Dinge hätten sich aber verändert, Blutbäder dieser Art kämen immer wieder vor. «Wann ist das zu einem Ritual geworden?», fragte O'Brien. «Und was sagt das über uns aus, dass es das geworden ist?»

Er müsse seine Worte wiederholen, die er 2016 nach der Schreckenstat im Schwulenclub «Pulse» in Orlando mit 49 Todesopfern gesagt habe, sagte O'Brien. «Ich glaube nicht, dass es für eine verrückte Person so einfach sein sollte, so viele Menschen so schnell zu töten. Das Geräusch dieser automatischen Waffen in der vergangenen Nacht sind in einer zivilisierten Gesellschaft auf groteske Weise fehl am Platz.»

Ein Schütze hatte am Sonntagabend von einem Hotelzimmer aus auf Besucher eines Musikfestivals direkt am weltberühmten Las Vegas Strip geschossen. Mindestens 59 Menschen wurden dabei getötet, mehr als 500 weitere verletzt. Bei dem Täter, der sich selbst tötete, wurden etliche Schusswaffen sowie Material zum möglichen Bau von Sprengsätzen gefunden. (chi/dapd)