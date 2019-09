Biden provoziert die Altersfrage

Hören Sie sich die neuste Folge vom Podcast «Entscheidung 2020» an mit USA-Korrespondent Martin Kilian und Auslandchef Christof Münger.

Biden hat ein paar Zipperlein

Aber es ist vor allem Joe Biden, dessen Gesundheitszustand zum Thema geworden ist. Zum einen, weil sich konservative Medien wie Fox News und das Webportal Drudge Report bereits darauf eingeschossen haben. Wie schon bei der Wahl 2016, als sie jede Erkältung und jeden Schwächeanfall Hillary Clintons – besonders ihr Taumeln bei einer Gedenkveranstaltung für 9/11 – als eine schwere Gesundheitskrise deuteten. Und zum anderen, weil Biden tatsächlich ein paar Zipperlein hat: Asthma, hohes Cholesterin, Operation an der Gallenblase, eine gutartige Prostatavergrösserung.

Als sich kürzlich bei einer Wahlveranstaltung in seinem linken Auge wegen eines geplatzten Blutgefässes Blut sammelte, machten sich allerlei Amateurmediziner sofort an die Arbeit und lieferten Diagnosen ab. Es sah eben nicht gut aus. Auch hörte es sich nicht gut an, als Biden vergangene Woche bei einem Auftritt im wichtigen Vorwahlstaat New Hampshire von «Donald Hump» redete und nicht von Donald Trump. «Biden lässt nach, ich glaube nicht, dass er die nötige Energie hat», befand der Kongressabgeordnete Tim Ryan, ein weit abgeschlagener Konkurrent Bidens.

Wurde nach Trumps jährlichem Gesundheits-Check-up etwas verborgen?

Es versteht sich, dass Donald Trump genüsslich in die gleiche Kerbe haut. Mehrmals schon hat der Präsident angedeutet, Biden sei nicht mehr klar im Kopf – als ob sich dies zuweilen nicht auch über ihn, den Präsidenten, sagen liesse. Dass Trump starkes Übergewicht und einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, ist bekannt. Ansonsten aber wurde nach seinem jährlichen Gesundheits-Check-up nur wenig nach aussen vermeldet, was wiederum Argwohn erregte: Wurde etwas verborgen, leidet Trump an etwas?

Nichts für schwache Naturen: Donald Trump vor dem Weissen Haus. Foto: Alex Brandon (Keystone)

Ein Duell des Präsidenten gegen Biden garantierte in jedem Fall, dass die mentale wie körperliche Befindlichkeit beider Kandidaten ein Wahlkampfthema würde. Damit musste sich auch Ronald Reagan herumschlagen, obwohl er beim Präsidentschaftswahlkampf 1980 erst 69 Jahre auf dem Buckel hatte. Man zweifelte dennoch an seinen geistigen Fähigkeiten, so noch mehr 1984, als sich Reagan neuerlich zur Wahl stellte. Wahrscheinlich litt er in seinen letzten Amtsjahren bereits an den Anfängen der Alzheimerdemenz, an der er 2004 starb.

Sollten Biden und Trump tatsächlich 2020 um die US-Präsidentschaft kämpfen, wird die Nation gewiss Hirn wie Herz der Kandidaten debattieren. Und womöglich staunen, wie fit die beiden Siebziger sind. Denn ein US-Präsidentschaftswahlkampf ist nichts für schwache Naturen.