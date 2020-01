Bolivien legt den Rückwärtsgang ein

Die Abendsonne hat das Stadion Ramón Tahuichi Aguilera in Santa Cruz de la Sierra in rosa Licht getaucht. 30'000 Menschen fangen an zu schimpfen. «Evo, cabrón», schreien sie von den Rängen. Evo, du Bastard. Du Verbrecher. Immer neue Sprechchöre, über Evo, ­seine Mutter, deren Genitalien. Als könnten die was dafür. «Evo» heisst mit Nachnamen Morales Ayma – bis vor ­wenigen Wochen war er der Präsident des Landes.