Bolsonaro muss gestoppt werden

Es trifft auch zu, dass die brasilianischen Umweltgesetze, gerade jene zum Schutz des Amazonasregenwaldes, auf dem Papier streng und fortschrittlich sind. Verabschiedet wurden sie aber nicht von Bolsonaro, sondern von früheren Regierungen. An der Um- und Durchsetzung dieser Gesetze hat es schon immer gemangelt, und diese Malaise hat sich seit Bolsonaros Amtsantritt im Januar 2019 dramatisch verschlimmert.

Offenkundige Irrationalität

Der Regenwald im Amazonasgebiet hat für Klima, Biodiversität und die Produktion von Sauerstoff eine derart überragende globale Bedeutung, dass es absolut gerechtfertigt ist, wenn sich die internationale Gemeinschaft angesichts des gegenwärtigen Desasters einmischt und den brasilianischen Präsidenten unter Druck setzt. Darauf antwortet Bolsonaro mit Sprüchen wie: «Das geht nur uns etwas an, mischt euch gefälligst nicht ein.» Das ist etwa so, wie wenn ein Land Dioxin ins Meer fliessen liesse und sich darauf berufen würde, dass das ja in seinen eigenen Territorialgewässern geschehe.

Der Druck der EU, der UNO und weiterer Teile der internationalen Gemeinschaft ist umso berechtigter, als sich Bolsonaro in seiner ideologischen Verblendung ausserstande zeigt, auch nur im Entferntesten angemessen auf die Umweltkatastrophe im Amazonasgebiet zu reagieren. Weil er die Massnahmen gegen illegalen Kahlschlag und Brandrodung nicht durchsetzt, ist die Abholzung allein seit seinem Amtsantritt im Januar verglichen mit derselben Periode im Vorjahr um 39 Prozent gestiegen. Im Juni beträgt der Zuwachs gegenüber Juni 2018 sogar fast 90 Prozent. Als das brasilianische Institut für Weltraumforschung, das für die Überwachung des Regenwaldes per Satellit zuständig ist, diese katastrophalen Daten bekannt gab, reagierte Bolsonaro nach dem Motto: Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Er bestritt die Daten seiner eigenen Behörde und entliess deren Chef.

Die EU sollte die Ratifizierung des Freihandelsabkommens mit der südamerikanischen Staatengemeinschaft Mercosul aussetzen.

Ausserdem behauptet er, ONG und politische Gegner hätten die Brände gelegt, um dem internationalen Ansehen seiner Regierung zu schaden – als ob das angesichts der offenkundigen Irrationalität des Regierungschefs überhaupt noch notwendig wäre. Selbstverständlich hat Bolsonaro nicht den geringsten Beweis für seine Behauptung vorgelegt.

An Vernunft und Einsicht eines solchen Mannes zu appellieren, ist vergeblich. Es gibt lediglich zwei Dinge, die sich als wirksam erweisen könnten: dass Brasilien aufgrund der intellektuellen und politischen Unzurechnungsfähigkeit seines Präsidenten grösste ökonomische Nachteile erwachsen. Genau dies muss das Ziel der EU sein. Wie von Umweltschutzorganisationen gefordert, sollte die Ratifizierung des Freihandelsabkommens mit der südamerikanischen Staatengemeinschaft Mercosul durch die EU-Parlamente so lange ausgesetzt werden, bis Bolsonaro von seinem ökologischen Amoklauf ablässt. Europäische Arroganz hin oder her.