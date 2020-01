Brisante Enthüllung: Bolton belastet Trump

Die «New York Times» hat am Sonntagabend über ein Manuskript des Buchs berichtet, das Bolton zur Autorisierung an das Weisse Haus geschickt hat. Darin gibt der frühere Berater ein Gespräch mit Trump wieder, das diesen in einer wichtigen Frage belastet.

Militärhilfe abhängig von Unterstützung

Trump habe ihm demnach im August gesagt, dass er die schon damals eingefrorene Militärhilfe von rund 400 Millionen Dollar an die Ukraine so lange zurückbehalten wolle, bis ihm die Regierung in Kiew mit den Untersuchungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden und seinen Sohn Hunter helfe. Diese Verknüpfung steht im Zentrum der Anklage, die das Repräsentantenhaus wegen Machtmissbrauchs erhoben hat.

Trump und seine Verteidiger bestreiten, dass er die Zahlung der Militärhilfe von Ermittlungen gegen die Bidens abhängig gemacht habe. Es habe kein solches «quid pro quo» gegeben. Die Republikaner im Kongress haben zudem stets argumentiert, dass die Demokraten ihren Vorwurf nie mit Aussagen von Leuten belegt hätten, die mit Trump in direktem Austausch standen. Mit Boltons Aussage fällt nun auch diese Verteidigung in sich zusammen.

Trio blitzt bei Trump ab

Der genaue Wortlaut von Boltons Schilderung ist nicht bekannt. Auch der «New York Times» liegt das Manuskript des Buchs offenbar nicht vor. In ihrem Bericht beruft sich die Zeitung aber auf mehrere Personen, die Einblick darin gehabt hätten. Der frühere Berater beschreibt die Ukraine-Affäre demnach auf Dutzenden von Buchseiten.

Gemeinsam mit Aussenminister Mike Pompeo und Verteidigungsminister Mark Esper habe er Trump knapp ein Dutzend Mal gedrängt, die blockierte Militärhilfe an die Ukraine freizugeben. Der Präsident habe sich aber konsequent geweigert. Sowohl Pompeo wie auch Trumps Stabschef Mick Mulvaney kommen aber in Boltons Buch offenbar nicht nur gut davon.