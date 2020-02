«Wir gingen durch die Hölle, ohne etwas falsch gemacht zu haben»

Der US-Präsident bezieht sich dabei nicht nur auf das Impeachment-Verfahren. Er spricht die Russland-Affäre an und bezeichnet diese als «Bullshit». Fast zwei Jahre lang untersuchte der Sonderbeauftragte Robert Mueller die Einmischung Russlands bei den Präsidentschaftswahlen 2016. Mitglieder von Trumps Wahlkampfteam wurden beschuldigt, daran beteiligt gewesen zu sein.

Anschliessend dankt Trump den «unglaublichen Kriegern» seines Teams, die ihn in seit Beginn seiner Amtszeit unterstützen.

Das Amtenthebungsverfahren bezeichnet Trump als «böse und korrupt». «Diese Leute sind bösartig», sagt Trump über die Ankläger der Demokraten. «Adam Schiff ist eine bösartige, schreckliche Person. Nancy Pelosi ist eine schreckliche Person.» Die Demokraten seien miserable Politiker, weil sie miserable Politik machen, erklärt der US-Präsident. Doch sie seien darin vereint. «Sie halten zusammen wie Klebstoff. Sie halten zusammen und sie sind bösartig wie die Hölle.»

«Sieg unseres Landes im Impeachment-Schwindel»

Für Trump ist das Scheitern des sogenannten Impeachment neun Monate vor der Präsidentschaftswahl ein wichtiger Erfolg. Seinen Freispruch nannte er einen «Sieg unseres Landes im Impeachment-Schwindel». Seine Sprecherin Stephanie Grisham sprach von einer «vollständigen Rehabilitierung und Entlastung» des Präsidenten. Am Donnerstag (18.00 Uhr MEZ) will Trump eine Erklärung im Weissen Haus abgeben.

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country’s VICTORY on the Impeachment Hoax!

Der US-Präsident schoss bereis am Donnerstagmorgen in einer Rede beim «National Prayer Breakfast» scharf gegen die Oppositionsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi. «Ich mag keine Menschen, die ihren Glauben als Rechtfertigung missbrauchen, um etwas zu tun, von dem sie wissen, dass es falsch ist», sagte Trump. Die Demokratin sagte bei einer Pressekonferenz Ende 2019, sie bete täglich für den Präsidenten.

Trump kritisierte auch den republikanischen Senator Mitt Romney. Romney hatte vor der Schlussabstimmung des Amtsenthebungsverfahren im Senat erklärt, er werde gegen Trump stimmen (zum Bericht).

Had failed presidential candidate @MittRomney devoted the same energy and anger to defeating a faltering Barack Obama as he sanctimoniously does to me, he could have won the election. Read the Transcripts!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2020