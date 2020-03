Demokraten fürchten sich vor Bernie Sanders' Internetarmee Bei den Vorwahlen könnte der linke Senator am Dienstag gegen Joe Biden zurückfallen. Wie würden seine Anhänger reagieren? Alan Cassidy , Washington

Manche ideologisch kompromisslose Sanders-Anhänger unterstützen entweder diesen – oder niemanden. Foto: Lucas Jackson (Reuters)

Bernie Sanders hat keine Apps auf seinem Handy installiert, kein Twitter, kein Facebook und kein Instagram. Der 78-jährige Senator bekommt also nicht direkt mit, was seine äusserst zahlreichen Anhänger in den sozialen Medien verbreiten. Aber dazu braucht er gar keine Apps: Er weiss es auch so.

Je länger der demokratische Vorwahlkampf andauert, desto mehr häufen sich die Beschwerden über Sanders' Online-Unterstützer. Er selbst musste sich in den vergangenen Wochen mehrfach von ihnen distanzieren. Kein Präsidentschaftsbewerber hat so treue Fans, aber gleichzeitig hat eben auch keiner Fans, die so viele Probleme bereiten. Wenn sie in den sozialen Medien gegen ­jemanden losziehen, wird aus ­ihnen nicht selten ein Mob.

Der Reporter Scott Bixby ist einer von vielen Amerikanern, der das selbst mitbekommen hat. Vor kurzem veröffentlichte er beim Webmagazin «Daily Beast» einen Artikel über einen Mitarbeiter in Sanders' Wahlkampfteam, der auf seinem privaten Twitter-Konto über die anderen demokratischen Bewerber hergezogen war. Die Kommentare waren klar homophob, sexistisch und abwertend, und als Bixby das Wahlkampfteam von Sanders damit konfrontierte, wurde der Mitarbeiter sofort gefeuert.

Rückkehr der Bernie-Brüder

Für Bixby begann es damit aber erst. Er erhielt Hunderte von wütenden bis hasserfüllten Nachrichten, darunter auch konkrete Drohungen gegen sich und seinen Ehemann. Er wolle deshalb zunächst nichts mehr dazu sagen, schrieb Bixby der Zeitung «Boston Globe»: «Ich will der Horde keinen zusätzlichen Sauerstoff geben.»

Die Horde: Das ist die radi-kale Minderheit unter der An­hängerschaft des Senators. Von den «Bernie Bros» – den Bernie-­Brüdern – war schon die Rede, als Sanders vor vier Jahren gegen Hillary Clinton um die demokratische Präsidentschaftskandidatur kämpfte. Ursprünglich war das eine satirische Bezeichnung für einen Typ von Sanders-­Anhängern, der jung, männlich, weiss, gut ausgebildet und ideologisch kompromisslos daherkommt. Diese unterstützen entweder einen linken Bewerber, der einen Umbau der Gesellschaft verspricht – oder gar keinen: «Bernie or bust». Wehe den Demokraten, die das anders sehen. Sie geraten ins Visier von Social-Media-Benutzern, die oft das Rosensymbol der demokratischen ­Sozialisten auf ihren Kanälen ­benutzen.

Ein «Fundament des Hasses»

Zwar hat sich Sanders seit 2016 bemüht, seine Bewegung zu verbreitern. Seine Wählerschaft umfasst heute – wie man zum Beispiel in der Vorwahl von ­Nevada sah – längst nicht mehr nur junge weisse Studenten und College-Abgänger, sondern auch viele Latinos, Arbeiter und Frauen. Auch hat Sanders das Online-Mobbing wiederholt verurteilt.

Doch im Netz sind die «Bernie Bros» nach wie vor präsent. Die inzwischen aus dem Wahlkampf ausgestiegene Senatorin Elizabeth Warren sprach im ­Zusammenhang von Sanders' Unterstützern von einem «Fundament des Hasses». Warren war öfter Ziel von Sanders-Anhängern geworden, die ihr vorwarfen, ihrem Idol Wähler des linken Flügels streitig zu machen. Inzwischen richten sich die Attacken vor allem gegen Joe Biden.

Ausgelassen, nicht giftig

Wer mit Anhängern von Sanders spricht, hört dagegen etwas anderes: Das Gerede von den «Bernie Bros» sei bloss ein Kampfbegriff, den die Medien benutzten, um Sanders' Bewegung zu delegitimieren. Tatsächlich ist die Stimmung an Sanders' Wahlkampfanlässen nicht annähernd so giftig wie jene im Netz, im Gegenteil: Es geht dort meist sehr ausgelassen zu und her. «Ich mag an Bernie seine positive Botschaft, die ihn von anderen Politikern unterscheidet», sagte der 31-jährige Scott Rodgers, der kürzlich in einer Messehalle in Charleston auf den Auftritt von Sanders wartete.

nach Bidens spektakulärem Comeback am Super Tuesday muss Sanders in Michigan fast zwingend siegen.

Es könne schon sein, dass ein Teil von Sanders' Online-Anhängerschaft «etwas verrückt» sei. Das habe aber wohl damit zu tun, dass er viel mehr jüngere Leute anziehe als andere Politiker. «Es sind Millennials, die mit den ­sozialen Medien aufgewachsen sind. Die denken sich nicht viel dabei, wenn sie im Netz ab und zu mal kurz ausrasten.» Er jedenfalls, sagte Rodgers, werde gegen Trump jeden Demokraten wählen – auch wenn der Kandidat der Partei letztlich jemand anderes sei als Sanders.

Die verlorenen Stimmen

Was Rodgers anspricht, ist die Angst, die viele Demokraten umtreibt: Wie werden Sanders' Anhänger damit umgehen, dass der Kandidat gegen Donald Trump letztlich Joe Biden heissen könnte? Unterstützen sie ihn trotzdem? Oder bleiben sie am Wahltag zu Hause, entscheiden sich einige von ihnen aus Protest sogar für Trump? Laut der Studie Cooperative Congressional Election Survey stimmten nur 80 Prozent der Amerikaner, die in der Vorwahl 2016 Sanders unterstützten, in der Hauptwahl gegen Trump und für Hillary Clinton. Für Trumps Wahl, so eine verbreitete These unter Demokraten, waren diese Stimmen womöglich entscheidend.

Wahrscheinlich stellt sich die Frage nach dem Verhalten seiner Unterstützer schon bald ernsthaft. Heute Dienstag finden in sechs Bundesstaaten die nächsten Vorwahlen statt, darunter in Michigan. 2016 hatte Sanders dort Clinton überraschend besiegt, und bis vor kurzem hatte er die Umfragen dort angeführt. Doch nach Bidens spektakulärem Comeback am Super Tuesday muss Sanders in Michigan fast zwingend siegen. Tut er es nicht, könnte der frühere Vizepräsident bald so viele Delegierte haben, dass ihm die Nominierung nicht mehr zu nehmen ist. Spätestens dann würde sich zeigen, wie repräsentativ Sanders' Online-Anhänger für seine Basis wirklich sind.