Demokratin Omar nennt Trump einen «Faschisten»

Omar ist eine der ersten beiden muslimischen Frauen im US-Repräsentantenhaus. Sie gehört zu einer Gruppe von Demokraten im Kongress, die der Präsident in den vergangenen Tagen attackiert hatte. So warf Trump den vier dunkelhäutigen Politikerinnen vor, die USA zu hassen und forderte sie auf, in die Herkunftsländer ihrer Familien «zurückzugehen».

Bei der Wahlkampfveranstaltung am Mittwoch im US-Bundesstaat North Carolina nannte er die Frauen, von denen drei in den USA geboren wurden, «linke Ideologen», die «unsere Verfassung zerstören» wollten. Als er den Namen der gebürtigen Somalierin Omar nannte, skandierte die Menge: «Schick sie zurück!»

Video: Menge skandiert: «Schickt sie zurück»