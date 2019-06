Der Krieg, den keiner will

Und obwohl die Krise zwischen den USA und dem Iran nun seit Monaten schwelt, ist immer noch unklar, was der wichtigste Akteur in Washington will – der Präsident. Sicher ist: Donald Trump ist kein Freund von Militärinterventionen im Nahen Osten. Er droht dem Iran zwar mit Krieg, und er hat die US-Militärpräsenz in der Region verstärkt. Aber das scheint für Trump eher eine Methode zu sein, um vor möglichen Verhandlungen Druck aufzubauen, nicht, um einen Militärschlag vorzubereiten. Dass er tatsächlich einen Waffengang mit dem Iran beginnen möchte, ist eher zweifelhaft.

Mehrere Gesprächsangebote

Aber was dann? Trump bestreitet, dass er einen Regimewechsel in Teheran anstrebt. Im Gegenteil: In den vergangenen Wochen liess er kaum eine Gelegenheit aus, dem Iran Verhandlungen anzubieten. Diese Woche erst war der japanischen Premier Shinzo Abe zu Besuch in Teheran und hat dort im Namen Trumps ausgerichtet, dass die USA reden wollten.

Etwas vage ist allerdings, worüber Trump mit dem Iran verhandeln will. Über ein neues Atomabkommen, das jenes ersetzt, das er zur grossen Wut des Iran und der Europäer gekündigt hat? Teheran vom Bau atomarer Waffen abzuhalten, ist erklärtermassen Trumps wichtigstes Ziel.

Doch was ist mit dem iranischen Raketenprogramm und der Einmischung Teherans in anderen Ländern in der Region, vom Libanon über Syrien bis zum Jemen? Beidem will Washington ein Ende setzen. Sollen diese Themen auch Gegenstand von Gesprächen sein? Und wann sollen Verhandlungen beginnen?

Verhandlungen und Einigung?

Die Unklarheit bezüglich der amerikanischen Intentionen und der Strategie war in den letzten Tagen offensichtlich. Da war einerseits Pompeo, der vor die Presse trat und den Iran bezichtigte, für die jüngsten Angriffe auf Öltanker im Golf von Oman verantwortlich zu sein. Das für die Region zuständige US-Zen­tralkommando veröffentlichte zudem ein Video, das Teherans Schuld belegen soll. Auf diesem sei, so die Darstellung des US-Militärs, ein iranisches Patrouillenboot zu sehen, dessen Besatzung eine nicht explodierte Haftmine von einem der Tanker abmontiert und an Bord nimmt.