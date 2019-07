Der Mörder, der seine Opfer malt

Little hat insgesamt 93 Morde gestanden, begangen über einen Zeitraum von 35 Jahrenin vierzehn Bundesstaaten. 2014 wurde er bereits wegen dreifachen Mordes verurteilt, er bekam dreimal «lebenslänglich». Little kooperiert mit der Polizei. Er fertigt Zeichnungen im Gefängnis an, die die Ermittler dann ver­öffentlichen. Sie hoffen, dass jemand die Frauen erkennt, sich Namen finden, Todesfälle klären lassen. Offenbar versteht sich Little selbst als Künstler, die Porträts seiner Opfer, sagt er, könne er aus dem Gedächtnis malen.

Als malender Insasse ist Little kein Einzelfall. Ein Amerikaner hat daraus schon längst ein Geschäftsmodell gemacht. In seinem Onlineshop «Serial Killers Ink» verkauft er Kunstwerke aus dem Knast, Bilder etwa von Thomas Odle (5 Morde) oder Richard Ramírez (13 Morde). Gemäss «Bild» hatte er vor ein paar Jahren auch noch ein Bild des berühmten Killers und Sektenführers Charles Manson im Angebot, wobei weniger die Kunst den Marktpreis regelt als vielmehr der Gruselfaktor.

Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen Kunst und Verbrechen, zwischen Kreativität und Kriminalität? Der Künstler Joseph Beuys hat mal geschrieben, Künstler und Verbrecher seien Weggefährten. «Beide sind ohne Moral, verfügen über eine verrückte Kreativität, nur getrieben von der Kraft der Freiheit.»

Serientäter und Hochstapler

Die Kulturgeschichte, das zumindest lässt sich sagen, ist ziemlich voll von ruppigen Gesellen. Der französische Dichter François Villon tötete 1455 in einer Schlägerei einen Priester. Der Maler Caravaggio hat einen Konkurrenten erstochen und Nebenbuhler verprügelt, er wurde mehrmals angeklagt und verurteilt. Und der Renaissancebildhauer Benvenuto Cellini ist mit seinen drei Morden gar ein Serientäter. Klar, das waren wilde Zeiten damals. Aber was ist mit Karl May? Er sass jahrelang im Gefängnis, weil er ein notorischer Dieb und Hochstapler war. Auch Henri Charrière, der «Papillon» schrieb, darf dem kriminellen Milieu zugeordnet werden, ebenso der französischeLiterat und Gauner Jean Genet. Über Pablo Picassos Brutalität und Sadismus haben Frauen berichtet, die mit ihm zu tun hatten. Und Wolfgang Beltracchi, der durch seine Genialität als Fälscher den Kunstmarkt vorgeführt hat, war halt doch auch ein Verbrecher, wenn auch ein irgendwie sympathischer.

Der belgische Maler Luc Tuymans hat dem Magazin «Der Spiegel» einmal gesagt, die westliche Kultur sähe ja ganz anders aus, «hätte es nicht all die verbrecherischen, aber kunstsinnigen Renaissancefürsten gegeben. Und dazu die Maler, die sich gern in der Nähe der Macht bewegten.» Kunst, sagte Tuymans, habe «etwas mit Abhängigkeiten und Perversion» zu tun. «So gesehen sind wir Künstler auch nur Verbrecher.»