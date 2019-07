Die Demokraten sind heillos zerstritten

Pete Buttigieg. (Video: Youtube/CNN)

Der eigentliche Gegner von Warren und Sanders aber ist noch gar nicht dabei. Joe Biden, Barack Obamas Vizepräsident und Frontrunner in den Umfragen, tritt erst an diesem Mittwoch auf, im zweiten Teil der Debatte.

Dann wird es zum Showdown kommen, zum Rematch zwischen Biden und der kalifornischen Senatorin Kamala Harris. Harris stand schon im Juni mit Biden auf der Bühne. Und hat ihre Chance mit einem Frontal-Angriff genutzt.

Der grosse Favorit hatte Schwierigkeiten, zu kontern. Was Zweifel an seiner Kernaussage nährte, nur er sei in der Lage Trump zu schlagen. Biden verlor nach der Debatte in Umfragen massiv an Zustimmung. Inzwischen hat er sich davon wieder erholt. Und kommt im Mittel auf gute 28 Prozent, etwa 13 Prozentpunkte vor Warren und Sanders. Und gut 18 Punkte vor Harris.

Für einige Kandidaten sind die Debatten die letzte Chance

Die beiden Debatten in Detroit werden entscheidend sein für die meisten Kandidaten im Feld. Die Bewerber mussten von mindestens 65'000 Personen Spenden eingesammelt haben oder wenigstens ein Prozent Zustimmung in drei seriösen Umfragen gehabt haben, um sich für einen Platz auf der Bühne zu qualifizieren. Von derzeit 25 Kandidaten haben es 20 geschafft. Für die nächste Debatte Mitte September in Houston, Texas, aber sind die Regeln deutlich strenger: 130'000 verschiedene Spender und mindestens zwei Prozent in vier Umfragen.

Es wird erwartet, dass gut die Hälfte des Bewerberfeldes diese Hürde nicht wird nehmen können. Derzeit schaffen das nur sieben der Kandidaten. Für alle anderen sind die Debattentage in Detroit die letzte grosse Chance, sich vor einem Millionenpublikum bemerkbar zu machen. Den zweiten Debatten-Abend im Juni haben bis zu 20 Millionen Menschen gesehen.

Unter denen, die im September nicht wieder auf der Bühne stehen werden - und vermutlich auch das Rennen um die Kandidatur aufgegeben haben - sind ziemlich wahrscheinlich jene Demokraten, die an diesem Abend versucht haben, Warren und Sanders das Leben schwer zu machen.

Delaney hatte einen guten Auftritt, aber keinen, der sich besonders abgehoben hätte von seinem Auftritt im Juni. Hickenlooper, Ryan und Bullock müssten schon ziemlich realitätsfern sein, wenn sie glauben, dass sie nach diesem Abend einen Riesensprung in den Umfragen und Zehntausende neue Spender gewinnen können.

Im September dann werden wohl erstmals Sanders, Biden und Warren im Vorwahlkampf gemeinsam auf der Bühne stehen. Es sieht so aus, dass diese drei das Rennen unter sich ausmachen werden.