Donald Trump schnappt sich Melanias Sprecherin

US-Präsident Donald Trump macht Stephanie Grisham zu seiner neuen Sprecherin. Die bisherige Sprecherin und Vertraute von Trumps Frau Melania werde den Posten übernehmen, teilte die First Lady am Dienstag auf Twitter mit.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest

— Melania Trump (@FLOTUS) 25. Juni 2019