Ein feindseliger Akt gegen Mexiko

Und genau das meinte der Präsident. «Wie allgemein bekannt ist, sind Hunderttausende Menschen in die Vereinigten Staaten einmarschiert, die durch Mexiko gekommen sind und unser Land illegal betreten haben», schrieb Trump. «Gangmitglieder, Schmuggler, Menschenhändler sowie illegale Drogen und Betäubungsmittel aller Art strömen über die Südgrenze und in unsere Gemeinden. Dieses gesetzlose Chaos kostet jedes Jahr Tausende unschuldige Leben. Es muss JETZT enden!» Dann erklärte er, was er zu tun gedenke, um die «Invasion» zu beenden.

Überforderte Behörden

Nun lässt sich kaum bestreiten, dass an der mexikanisch-amerikanischen Grenze eine Krise herrscht. Wie man diese Krise charakterisiert, ist eine Frage des politischen Standpunkts: Trump und seine Anhänger sehen sie als Sicherheitsnotstand, weil angeblich Tausende Kriminelle ins Land kommen. Trumps Kritiker bewerten die Zustände hingegen eher als eine humanitäre Krise. Fakt ist: Seit Monaten kommen an der US-Südgrenze Tausende Migranten an, darunter viele Familien mit Kindern und Jugendliche, die allein unterwegs sind.

Die Menschen stammen vor allem aus den von Korruption, Gewalt und Kriminalität zerrütteten zentralamerikanischen Ländern Honduras, Guatemala und El Salvador. Sie ziehen durch Mexiko und beantragen dann an der US-Grenze Asyl. So gelangen sie ins Land. Die amerikanischen Behörden sind von dem Andrang völlig überfordert. Sie können die vielen Menschen weder angemessen unterbringen und versorgen noch ihre Asylanträge zügig bearbeiten.

Trump, der seinen Wählern versprochen hat, die illegale Einwanderung in die USA zu stoppen, versucht seit zwei Jahren, die Südgrenze irgendwie dicht zu machen oder jedenfalls dichter – bisher ohne Erfolg. Im Gegenteil, die Zahl der illegalen Übertritte steigt: Allein im März und April griff die US-Grenzpolizei jeweils mehr als 100'000 Menschen auf, doppelt so viele wie in den gleichen Monaten des Vorjahres und fünf- bis sechsmal so viele wie 2017.

Die ökonomischen Folgen dieses Strafregimes werden, sofern Trump sich nicht noch umentscheidet, massiv sein.

Die Grenzmauer, die Trump versprochen hat, existiert nach wie vor nicht, die Entsendung von Soldaten an die Grenze war reine Show. Trumps Versuch, den Migrantenstrom zu stoppen, indem er den Herkunftsländern in Zentralamerika die US-Hilfszahlungen strich, ist – wie Experten erwartet hatten – gescheitert.