Ein gigantisches Militärspektakel für Donald Trump

So geht das eine halbe Stunde, ein Flugzeug nach dem andern, F-22, F-35, Air Force One. Jedes Mal halten Trumps Anhänger mit den Handykameras drauf, jedes Mal brechen sie in Sprechchöre aus: «USA, USA». Der 4. Juli in Washington: Er ist in diesem Jahr ein gigantisches Militärspektakel – und ein Wahlkampfanlass, wie ihn noch nie ein Präsident vor dieser Kulisse abgehalten hat.

Militärshow über dem Lincoln Memorial. Foto: Keystone/AP/Patrick Semansky

Dabei beginnt der Nationalfeiertag zumindest in den Wohnvierteln von Washington so wie immer. Über den Gärten wabert der Geruch von Kohle und brutzelndem Fleisch, aus Lautsprechern klingt Musik, in den Quartierstrassen stehen Hüpfburgen. Doch unten an der Mall, der drei Kilometer langen Parkanlage zwischen dem Capitol und dem Lincoln-Memorial, ist nichts wie sonst.

Die Familien mit den Picknickdecken, die üblicherweise hierher kommen, um sich das traditionelle Feuerwerk über dem Potomac anzuschauen, sind nicht da. Stattdessen: ein Meer von Trump-Fans, leicht zu erkennen an den Kappen und T-Shirts mit den Wahlkampfslogans des Präsidenten: «Make America Great Again», «Keep America Great», «Trump/Pence 2020». An manch einer Kappe baumelt noch das Preisschild, 25 Dollar.

Trumps Anhänger kamen in Massen. Foto: Keystone/AP/Patrick Semansky

Ebenso leicht zu erkennen: die Gegner des Präsidenten. Sie führen Ballone mit sich, die Trump als Kleinkind in Windeln zeigen, sie tragen Pins mit Sprüchen wie «Facts matter», Fakten sind wichtig. Die grösste Gruppe steht beim Washington-Obelisken, neben einer grossen Variante des Trump-als-Baby-Ballons, wo einige Frauen schon am frühen Nachmittag Protestlieder aus der Bürgerrechtsbewegung singen.

Der 4. Juli, der Tag, an dem die Amerikanerinnen und Amerikaner ihre Unabhängigkeit feiern, war bisher einer der letzten Anlässe, an dem Politik für einmal in den Hintergrund tritt, sogar in Washington, wo sich sonst ausnahmslos alles um Politik dreht. Doch mit Trumps Entscheidung, in diesem Jahr als erster Präsident eine Parade abzuhalten, ist nun auch das vorbei.