Ein grosser Deal ist vorerst vom Tisch

Seit Mai 2019 war der Iran alle 60 Tage ein Stück weiter von dem Vertrag abgerückt, den die Europäer ebenso wie Russland und China erhalten wollen. Wählte Teheran zunächst symbolische Schritte, ging es vor zwei Monaten an den Kern der Vereinbarung. Der Iran kündigte an, die verbunkerte Anreicherungsanlage Fordow wieder in Betrieb zu nehmen. Deretwegen standen die USA und Israel vor Jahren schon einmal kurz davor, das Atomprogramm der Islamischen Republik zu bombardieren.

Trumps neuer Schlag

Bereits im November machten die Europäer dem Iran sehr deutlich, dass sie dem Abrücken von dem Abkommen nicht ewig zusehen würden. Doch jetzt forderte Trump sie ebenso wie Russland und China auf, ihm zu folgen und «dieses idiotische Abkommen zu kündigen». Stattdessen sollten sie mit ihm zusammen einen neuen, umfassenden Deal mit Iran aushandeln. Aber gerade den Eindruck, dass man Washingtons Druck nachgebe, will Europa vermeiden.

Trumps neuer Schlag gegen das Atomabkommen, den er mit der Ankündigung weiterer Sanktionen verband, trifft besonders Deutschland. Im Berliner Aussenministerium hält man die komplizierte Vereinbarung von 2015 nicht zuletzt für eine Glanzleistung der deutschen Diplomatie. «Wir setzen uns dafür ein, dass die Nuklearvereinbarung mit dem Iran bewahrt und vollständig umgesetzt wird», heisst es im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD.

Deutschland will ebenso wie Grossbritannien und Frankreich das Abkommen nicht verloren geben. Beim Treffen der EU-Aussenminister an diesem Freitag in Brüssel soll es deshalb um den «Konfliktlösungsmechanismus» (DRM) gehen, der im Abkommen enthalten ist.

Druck auf den Iran

Der sieht ein Verfahren vor, falls eine Seite findet, die andere halte den Vertrag nicht ein. Zunächst sollen 15 Tage lang Experten eine Einigung suchen, danach, falls nötig, 15 Tage lang die Aussenminister. Gibt es keine Lösung, landet der Streit beim UN-Sicherheitsrat – was der Iran verhindern will. Wenn der nicht binnen 30 Tagen die Aussetzung der Sanktionen gegen den Iran verlängert, treten sie automatisch wieder in Kraft, ohne dass die Vetomächte dies verhindern könnten. Das Atomabkommen wäre Geschichte – und Trump am Ziel. Der Iran hat für diesen Fall gedroht, aus dem Atomwaffensperrvertrag auszusteigen.