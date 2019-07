Ein Sextäter mit besten Kontakten

Seit dem Wochenende sitzt Epstein in Haft, er wurde festgenommen, nachdem er mit seinem Privatjet aus Paris gelandet war. Am Montag veröffentlichte die New Yorker Staatsanwaltschaft die Anklageschrift gegen ihn – und der Fall zieht bereits Kreise bis ins politische Washington.

Dem 66-jährigen Financier wird vorgeworfen, zwischen 2002 und 2005 einen Sexhandelsring aufgebaut zu haben, mit dem er Dutzende Mädchen missbrauchte. Er lockte sie demnach mit Bargeld in seine Anwesen in Manhattan und in Palm Beach (Florida), wo er sich von ihnen massieren liess und sich an ihnen verging.

Einige der Mädchen seien erst 14 Jahre alt gewesen. In seiner Villa in Manhattan stiessen die Ermittler zudem auf einen Safe, der nach Angaben von Staatsanwalt Geoffrey Berman Nacktfotos von Minderjährigen enthielt. Epstein drohen bei einer Verurteilung bis zu 45 Jahre Gefängnis. Er bestreitet die Vorwürfe.

Der spezielle Deal

Dass Epstein überhaupt noch in Freiheit lebte, verdankt er einem Deal, den seine Anwälte 2008 mit der Staatsanwaltschaft von Florida eingingen. Diese hatte Epstein schon einmal angeklagt, nachdem ihm mehrere junge Frauen sexuellen Missbrauch vorgeworfen hatten. Ein Prozess vor einem Bundesgericht blieb dem Multimillionär aber erspart. Er bekannte sich in dem Vergleich schuldig, Klienten mit minderjährigen Prostituierten versorgt zu haben, und akzeptierte eine Gefängnisstrafe von 13 Monaten. Diese durfte er an sechs Tagen in der Woche in seinem Büro verbringen, in das ihn jeweils ein Chauffeur brachte.

Beim Staatsanwalt, der den Deal damals abgeschlossen hatte, handelt es sich um Alexander Acosta. Er sitzt heute als Arbeitsminister im Kabinett von US-Präsident Donald Trump. Die Zeitung «Miami Herald» hatte bereits vergangenes Jahr aufgedeckt, wie weit Acosta persönlich ging, um den für Epstein äusserst vorteilhaften Vergleich auszuhandeln.