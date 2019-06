Eine Meisterin der Fake News tritt ab

Sie wird erklären, dass James Comey höchst unbeliebt gewesen sei im FBI, dass «zahllose FBI-Mitarbeiter» ihr «persönlich» erklärt hätten, wie unzufrieden sie gewesen seien mit ihrem früheren Boss. Und wie glücklich mit Trumps Entscheidung, Comey zu feuern. Die Reporter können es kaum glauben. Sie fragen nach, geben ihr die Möglichkeit, ihre Aussage zu revidieren, sie abzuschwächen. Sanders bleibt dabei. «Zahllose» FBI-Mitarbeiter hätten ihr gegenüber den Rücktritt von Comey begrüsst.

Ob jemand gelogen hat, lässt sich oft schwer nachweisen. Zur Lüge gehört der Vorsatz. Eine Unwahrheit muss nicht gleich eine Lüge sein, sie kann einer Unwissenheit entspringen. Hier aber ist der Fall klar. Dass Sanders damals gelogen hat, geht aus dem kürzlich veröffentlichten Abschluss-Bericht von Sonderermittler Robert Mueller hervor, der nach Comey die Russland-Untersuchungen übernommen hatte. Muellers Leute haben auch Sanders verhört. Den Ermittlern gegenüber gestand sie, dass sie die Öffentlichkeit damals belogen hat.

In den Fussstapfen ihres Vaters

Nach 22 Monaten im Amt wird Sanders, 36, ihren Job jetzt aufgeben. Zum Ende des Monats hört sie auf, kündigte Trump am Donnerstag auf Twitter an. Sie habe einen «unglaublich» guten Job gemacht. Und werde in ihren Heimatstaat Arkansas zurückkehren. «Ich hoffe, sie wird sich für das Amt des Gouverneurs von Arkansas bewerben», schreibt Trump. Sie würde damit ihren Vater beerben, Mike Huckabee, der dort bis 2007 über zehn Jahre Gouverneur war.

....She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas - she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done!

