Eine tödliche Kombination

Die Menschen in Amerika gingen am Samstagabend mit dem Wissen ins Bett, dass es in ihrem Land ein blutiges Attentat gegeben hatte. Sie wachten am Sonntagmorgen mit der Nachricht auf, dass da über Nacht schon wieder eines war: 20 Tote in einem Shoppingzentrum in El Paso, 9 Tote in einem Ausgehviertel in Dayton. Bereits vor einer Woche waren an einem Festival in Kalifornien 3 Menschen getötet worden. Amerika durchlebt einen Albtraum.