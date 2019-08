«Fox arbeitet nicht mehr für uns!»

Immer am frühen Morgen und am späteren Abend sind die Dinge noch in Ordnung. Wenn Donald Trump in der Residenz des Weissen Hauses als Erstes den Fernseher anstellt, sieht er bei Fox News ein Grüppchen von Moderatoren auf einem Sofa, das ihn in der Frühstückssendung «Fox and Friends» freundlich lächelnd in den Tag führt. Wenn er sich dann ab 20 Uhr wieder vor den Bildschirm setzt, sieht er ein paar weitere Moderatoren, die ihm in nun wütender Tonlage die Welt so schildern, wie er sie gerne hätte. Bei Tucker Carlson, Sean Hannity und Laura Ingraham ist Trump stets der erfolgreichste Präsident der Geschichte, Skandale in seiner Regierung gibt es nicht, und alle, die das anders sehen, sind Saboteure, Sozialisten, Feinde Amerikas.