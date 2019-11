Donald Trump kann noch vor Weihnachten angeklagt werden

In Washington wurde am Montag spekuliert, Parnas könnte vor allem Giuliani sowie Devin Nunes, dem ranghöchsten republikanischen Abgeordneten des Geheimdienstausschusses, gefährlich werden. Nunes gilt als einer der ergebensten Gefolgsleute Trumps in der Hauptstadt und soll laut Parnas versucht haben, in Europa Schmutz gegen Joe Biden und dessen Sohn Hunter aufzutreiben.

Falls Parnas’ Behauptungen zutreffen, wären die republikanischen Bemühungen in der Ukraine sowie in Wien und an anderen Orten in Europa weitaus umfangreicher gewesen, als bisher bekannt geworden ist. Trotzdem sind die Risiken für Pelosi und ihre Partei beträchtlich: Nach dem derzeitigen Stand dürfte das Verfahren gegen den Präsidenten im Senat mit einem Freispruch enden. Zudem ist keinesfalls klar, ob der Prozess Donald Trumps Chancen für eine Wiederwahl im November 2020 schmälern wird.

