«Entscheidung 2020»: Demokraten in der Zwickmühle

Erschwerend kommt dazu, dass der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, die Agenda des Amtsenthebungsverfahrens festlegt. Der erfahrene Strippenzieher dürfte es sich genau überlegt haben, was seinem Präsidenten und seinen Republikanern mehr bringt, eine unendliche Geschichte oder eine rasche Entscheidung. Bei den Demokraten könnte hingegen Nichtsenator Pete Buttigieg profitieren, der Aussenseiter holt auf in den Umfragen. Über die amerikanische Geschichte und die politische Gegenwart diskutieren in einer weiteren Folge des Tamedia-Podcasts «Entscheidung 2020» Christof Münger und Martin Kilian.

Die Sendung kann auch auf Spotify oder auf iTunes angehört und abonniert werden.