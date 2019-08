Innert weniger Stunden 29 Tote

In den vergangenen Jahren wurden in Amerika wehrlose Menschen in Schulen und Kinos hingerichtet, in Kirchen und Synagogen, in Einkaufszentren, Restaurants und Tanzclubs, an einem Freiluftkonzert in Las Vegas und einem Knoblauch-Festival in Kalifornien. Es traf Junge und Alte, Frauen und Männer, Christen und Juden, Schwarze und Weisse, Homo- und Heterosexuelle. Auch der eigene Arbeitsplatz ist längst nicht mehr ungefährlich, es kommt nicht selten vor, dass ein verbitterter, entlassener Kollege zur Waffe greift und Rache an seinen früheren Mitarbeitern nimmt. Erst vor einigen Wochen gab es so einen Fall in Virginia Beach. 13 Tote. Und das sind ja nur die besonders opferreichen Vorfälle, die aus dem normalen Schiessen und Sterben herausragen.