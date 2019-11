Jetzt beginnt das Impeachment-Spektakel

Richard Nixon trat vor einer Anklageerhebung zurück, Donald Trump wird dies nicht tun. Er wird darauf vertrauen, dass die republikanische Mehrheit im Senat zu ihm stehen und ihn freisprechen wird.

Ein Amtsenthebungsverfahren ist immer politisch

Ab Mittwoch werden sich die Amerikaner ein besseres Bild machen können: Zeugen, die vom Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses bereits hinter verschlossenen Türen einvernommen wurden, werden nun öffentlich vor den TV-Kameras aussagen – ein Spektakel, das dem Impeachment eine neue Dynamik verschaffen könnte.

Was sich Donald Trump zuschulden hat kommen lassen, ist bekannt: Der Präsident hielt Militärhilfe an die Ukraine zurück, um die Regierung in Kiew zu zwingen, Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter einzuleiten. Ausserdem sollte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski nur dann zum ersehnten Besuch im Weissen Haus eingeladen werden, wenn er zuvor bereit war, Schmutz über die Bidens zu liefern sowie eine Untersuchung über die angebliche Verwicklung der Ukraine in die US-Präsidentschaftswahl 2016 anzustrengen.

Es handelt sich hierbei nicht einfach um ein «Quid pro quo»: Gemäss den Zeugenaussagen missbrauchte Trump sein Amt, um vom US-Kongress bewilligte Militärhilfe zurückzuhalten und die Ukraine zu erpressen. Der Präsident wollte die Regierung in Kiew bestechen und im Gegenzug für politische Gefälligkeiten amerikanische Waffen und sonstige Militärhilfe liefern.

Es besteht die Gefahr, dass die TV-Übertragungen und der damit einhergehende Rummel viele Amerikaner ermüden werden.

Die amerikanische Verfassung hat darauf eine klare Antwort, nämlich die Einleitung eines Impeachments. Die Faktenlage mag unbestritten sein, ein Amtsenthebungsverfahren aber ist immer politisch. Und deshalb ist sehr wohl vorstellbar, dass Donald Trump am Ende von einer Mehrheit der Senatoren freigesprochen wird.