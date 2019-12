Leben in Trumps Amerika

Wie oft sieht man den Präsidenten tatsächlich? Wie ist es eigentlich, als Schweizer Journalist in Washington? Ist Donald Trump ein Segen oder ein Fluch? Wie politisch ist das Leben in den USA tatsächlich?

Und vor allem: Wird er wiedergewählt?

Alan Cassidy ist Korrespondent von Tamedia in Amerika und er war während den Festtagen auf Heimatbesuch in der Schweiz. In einer Spezialfolge von «Entscheidung 2020», dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in Amerika, beantwortet er jene Fragen, die er während eines solches Urlaubs am meisten gestellt bekommt. Viel Vergnügen!