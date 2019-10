Mitte-Links-Politiker liegt bei Wahlen in Argentinien vorne

Der Mitte-Links-Politiker Alberto Fernandez hat Medienberichten zufolge die Präsidentenwahl in Argentinien gewonnen. Er liege deutlich vor Amtsinhaber Mauricio Macri, hiess es am Sonntag in übereinstimmenden Berichten nach dem Schluss der Wahllokale. Offizielle Ergebnisse wurden im Laufe der Nacht erwartet.