Nachbarn sind gegen Obamas Baupläne

«Keine Vereinbarung notwendig»

Warum wehrt sich dann die Stiftung gegen eine Vereinbarung? «All die Arbeit, die in das Obama-Center fliesst, soll die South Side unterstützen», sagte Obama im Interview mit der «Chicago Tribune», eine Vereinbarung sei daher nicht notwendig. Als Antwort auf die Forderungen veröffentlicht die Stiftung ihre eigenen Prinzipien – allerdings ohne vergleichbare gesetzliche Verpflichtungen, diese auch einzuhalten. Zudem verweigert die Obama-Stiftung Gespräche mit den Gegnern. Damit sperre sie sich gegen die Möglichkeit einer lokalen Mitbestimmung, sagen Kritiker.

Das deckt sich mit dem Eindruck von Timothy Mitchell, Literaturprofessor an der University of Chicago. Für ein Projekt mit seinen Studierenden hat er viele Meetings der Foundation besucht. «Das Ziel dieser Treffen war niemals Information, sondern Werbung. Nach einer Powerpoint-Präsentation haben die Organisatoren das Publikum meistens in kleine Arbeitsgruppen aufgeteilt, jegliche kritische Diskussion im Plenum wurde sofort unterbunden.» Professor Mitchell, die Aktivistin Khwaja und andere vermuten die Interessen der Universität hinter der Ablehnung einer verbindlichen Übereinkunft. Der Campus der University of Chicago, einer privaten Elite-Universität, befindet sich in Hyde Park, dem nördlich angrenzenden Viertel zu Woodlawn. 1890 gegründet im damals wohlhabenden Süden der Stadt, fand sich die Universität nach der gossen Wanderungsbewegung von Afroamerikanern aus den Südstaaten in die Industriestädte des Nordens in den 50er-Jahren zunehmend von armer, schwarzer Nachbarschaft umgeben.

Ausgerechnet die demokratische Einbindung wird angezweifelt

Die Universität war um ihren Ruf besorgt und reagierte mit einer aggressiven Planungspolitik. Hausbesitzer wurden ermutigt, nicht an schwarze Familien zu vermieten, sozialer Wohnungsbau in Hyde Park wurde aktiv unterbunden, und viele «schwarze Einrichtungen» wie Jazzclubs wurden geschlossen. «Aktuell versucht die Universität ihren Einflussraum in Richtung Woodlawn auszuweiten», erklärt Khwaja. «Da käme eine Gentrifizierung Woodlawns gerade recht.»

Als Bauherr in der South Side ist die Obama-Stiftung auf die Unterstützung der Universität angewiesen. Barack und Michelle Obama haben dort persönliche Kontakte aus ihrer Zeit in Chicago, beide waren zeitweise bei der Universität angestellt. Susan Sher, eine Beraterin des Universitätspräsidenten, gilt als enge Vertraute der Obamas. Wie auch der kürzlich abgelöste Bürgermeister Chicagos, Rahm Emanuel, Barack Obamas ehemaliger Stabschef, der auf der Seite der Stadt die Entscheide für Obamas Vorhaben vorangetrieben hatte. Die personellen und persönlichen Verbindungen allein mindern nicht das Potenzial des Centers für die Bewohner der South Side, wie auch viele der Kritiker betonen. Aber sie zweifeln an dem so prominent propagierten Willen einer demokratischen Einbindung der Anwohner in die Planung.