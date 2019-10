Pompeo wirft Demokraten «Mobbing» vor

Den Brief publizierte Pompeo auf Twitter. Dazu schrieb er, die Forderung des Ausschusses könne als Versuch verstanden werden, «angesehene Fachkräfte des Aussenministeriums einzuschüchtern, zu mobben und unangemessen zu behandeln».

I’m concerned with aspects of the Committee’s request that can be understood only as an attempt to intimidate, bully, & treat improperly the distinguished professionals of the Department of State, including several career FSOs. pic.twitter.com/QRtMaXlhQM

Auch Trumps persönlichen Anwalt Rudy Giuliani wollen die Repräsentanten in die Zange nehmen. In einer sogenannten Subpoena forderten sie ihn unter Strafandrohung bis zum 15. Oktober zur Vorlage von Dokumenten auf.

In dem Schreiben an Giuliani hiess es, man prüfe Anschuldigungen, wonach er dem Präsidenten geholfen haben soll, dessen Amt zu missbrauchen.

Die Anforderung von Giulianis Dokumenten ist Teil der Untersuchungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Trump wird vorgeworfen, den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in einem Telefonat Ende Juli unter Druck gesetzt zu haben, um Ermittlungen zu erwirken, die seinem demokratischen Rivalen Joe Biden schaden würden.

Die Demokraten, die das Repräsentantenhaus kontrollieren, sehen darin einen Versuch des republikanischen Präsidenten, die im November 2020 anstehende Präsidentenwahl zu manipulieren. Trump weist die Vorwürfe zurück.

Giuliani sieht Vorverurteilung

Giuliani kritisierte auf Twitter, die Subpoena sei von drei demokratischen Ausschussvorsitzenden unterzeichnet worden, die ihr Urteil in der Sache bereits gefällt hätten. Die Aufforderung werfe Fragen zu ihrer Legitimität und zum Anwaltsgeheimnis auf.

I have received a subpoena signed only by Democrat Chairs who have prejudged this case. It raises significant issues concerning legitimacy and constitutional and legal issues including,inter alia, attorney client and other privileges. It will be given appropriate consideration.

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 30, 2019