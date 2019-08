Rechtskonservativer wird Präsident Guatemalas

Giammattei wird somit im kommenden Januar für vier Jahre das Amt des Staats- und Regierungschefs als Nachfolger von Jimmy Morales antreten. Die Verfassung erlaubt ihm keine Wiederwahl.

«Wiederaufbau» des Landes

Torres hatte die erste Wahlrunde am 16. Juni mit fast 26 Prozent der Stimmen gewonnen. UNE wurde bei der gleichzeitigen Parlamentswahl die mit Abstand stärkste Kraft im Kongress des mittelamerikanischen Landes. Giammattei kam als Kandidat seiner Partei Vamos auf knapp 14 Prozent. Weil kein Bewerber eine absolute Mehrheit erreichte, kam es zur Stichwahl.

Wegen eines blutigen Einsatzes der Sicherheitskräfte in einer Haftanstalt im Jahr 2006 – während seiner Zeit als Chef der nationalen Gefängnisverwaltung – sass Giammattei fast ein Jahr lang in Untersuchungshaft. Er wurde schliesslich aber freigesprochen. Giammattei war bereits bei den drei vorherigen Präsidentenwahlen angetreten. «Der Moment Gottes ist gekommen», sagte der 63-Jährige auf einer Pressekonferenz am Sonntagabend. «Wir werden das Land wiederaufbauen.»