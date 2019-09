San Francisco legt sich mit der Waffenlobby an

Die Resolution hat zwar keine unmittelbaren Folgen, aber immerhin eine beträchtliche symbolische Wirkung im Kampf um eine Verschärfung der Waffengesetze. Die Resolution sieht auch vor, dass die Stadt und der Landkreis San Francisco finanzielle und vertragliche Beziehungen mit NRA-Organisationen und -Exponenten überprüfen sollen.

«NRA entfacht Flammen der Waffengewalt»

Gemäss einem Bericht der «New York Times» hatte die demokratische Politikerin Catherine Stefani die Anti-NRA-Resolution bereits im Juli lanciert, nachdem ein 19-jähriger Mann bei einem Food-Festival in der Kleinstadt Gilroy mit einem Sturmgewehr drei Menschen tötete und zwölf weitere Personen verletzte. Der schliesslich von der Polizei erschossene Attentäter soll Anhänger der Ideologie der weissen Vorherrschaft gewesen sein.

«Epidemie der Waffengewalt»: Catherine Stefani, Mitglied des Legislativorgans Board of Supervisors von San Francisco .

Die Demokratin Stefani beklagte, dass «es immer wieder zu einem Blutbad in diesem Land» komme. Und sie übte harsche Kritik an der Waffenlobby. Stefani kritisierte, dass die NRA nichts zur Verhinderung der Schusswaffengewalt unternehme. Vielmehr lege sie Waffen «in die Hände von den Leuten, die uns schaden und terrorisieren». Die NRA blockiere alle auf lokaler, bundesstaatlicher und nationaler Ebene vorgeschlagenen Gesetze zur Verhütung von Waffengewalt. Sie bekämpfe zudem den Austausch von Daten zur Waffengewalt. «Niemand in den USA hat mehr getan als die NRA, um die Flammen der Waffengewalt zu entfachen.»

Die NRA und ihre Anhänger reagierten in den sozialen Medien empört und wütend auf die von San Francisco verabschiedete Resolution. «San Fran sollte sich schämen», hiess es zum Beispiel. Die NRA sei «das Gewebe der amerikanischen Gesellschaft». Millionen Amerikaner würden für ihre #2A-Freiheit kämpfen, liess die Waffenlobby auf Twitter verlauten. Der Hashtag #2A-Freiheit verweist auf den zweiten Zusatzartikel der US-Verfassung, der das Recht auf Waffenbesitz festschreibt. Unter dem Hashtag #IAmTheNRA bekannten sich Waffenbesitzer zu ihrer Organisation. Und sie wehrten sich gegen den Terrorismusvorwurf.

San Francisco anti-gun politicians declared the NRA a "terrorist org." The @NRA is millions of Americans who fight for their #2A freedoms. Are you an @NRA member who is tired of being called every name in the book and blamed for crimes you don't commit? RT and use #IAmTheNRApic.twitter.com/aNefJGzT3N

— NRA (@NRA) September 5, 2019