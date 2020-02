Scharfe Attacken gegen Michael Bloomberg Erstmals nahm der ehemalige Bürgermeister von New York und Milliardär Michael Bloomberg an einer TV-Debatte teil. Er musste einiges einstecken. chk

Muss sich von seinen Konkurrenten einiges gefallen lassen: Michael Bloomberg. (19. Februar 2020) Etienne Laurent, Keystone Wollen alle Donald Trump schlagen: Michael Bloomberg, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Joe Biden, Pete Buttigieg und Amy Klobuchar (von links). John Locher, Keystone Fahren sich gegenseitig heftig an den Karren: Pete Buttigieg und Amy Klobuchar. John Locher, Keystone Liegt bei Umfragen mit Michael Bloomberg gleichauf: Joe Biden. John Locher, Keystone Bernie Sanders hat laut Bloomberg keine Chance, Donald Trump zu schlagen. John Locher, Keystone Elizabeth Warren wirft dem früheren New Yorker Bürgermeister vor, Frauen verachtende Äusserungen von sich gegeben und «rassistische Politik» unterstützt zu haben. John Locher, Keystone Für die demokratischen Präsidentschaftsbewerber steht vor den Vorwahlen in Nevada und South Carolina viel auf dem Spiel. John Locher, Keystone Bei den bisherigen Vorwahlen trat Bloomberg noch nicht an - er will sich auf den sogenannten Super-Dienstag am 3. März konzentrieren, an dem gleichzeitig in 14 Staaten Vorwahlen stattfinden. John Locher, Keystone 1 / 8

Bei der TV-Debatte der Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten ist der Medienmilliardär Michael Bloomberg von seinen Rivalen scharf attackiert worden.

Die linksgerichtete Senatorin Elizabeth Warren warf dem früheren New Yorker Bürgermeister am Mittwochabend vor, in der Vergangenheit Frauen verachtende Äusserungen von sich gegeben und «rassistische Politik» unterstützt zu haben. Es dürfe nicht darum gehen, einen «arroganten Milliardär» durch einen anderen auszutauschen – Präsident Donald Trump durch Bloomberg.

Der linksgerichtete Senator Bernie Sanders warf Bloomberg vor, in seiner Zeit als Bürgermeister ein «empörendes» Vorgehen der Polizei gegen Afroamerikaner und Hispanos unterstützt zu haben. Er könne diese wichtigen Wählergruppen deswegen nicht für sich gewinnen.

Bloomberg ist wegen der früheren Polizeistrategie «Stop and Frisk» (Stoppen und durchsuchen) in die Kritik geraten, bei der vor allem Afroamerikaner und Hispanos ohne konkreten Anlass auf offener Strasse kontrolliert wurden. Bloomberg hat sich inzwischen für das als diskriminierend kritisierte Vorgehen entschuldigt. Vorgeworfen werden ihm auch sexistische Kommentare in der Vergangenheit.

Bloomberg: Sanders hat keine Chance

Bloomberg hielt bei der in Las Vegas ausgetragenen TV-Debatte dagegen. Er sagte, Sanders habe «keine Chance», Trump bei der Präsidentschaftswahl im November zu besiegen. Der Multimilliardär kritisierte unter anderem die Pläne des Senators für eine gesetzliche Krankenversicherung für alle US-Bürger.

Sollte Sanders die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bekommen, bedeute das vier weitere Jahre für Trump im Weissen Haus, sagte Bloomberg. «Das können wir nicht zulassen.»

Auch die anderen Präsidentschaftsbewerber griffen sich bei der TV-Debatte gegenseitig ungewohnt scharf an, unter anderem beim Thema Gesundheitspolitik.

Nach den ersten zwei Vorwahlen in den Bundesstaaten Iowa und New Hampshire und vor den Vorwahlen in Nevada und South Carolina steht bei den Demokraten viel auf dem Spiel.

An der Debatte nahmen neben Bloomberg, Sanders und Warren der frühere Vizepräsident Joe Biden, der ehemalige Bürgermeister Pete Buttigieg und die Senatorin Amy Klobuchar teil.

In landesweiten Umfragen liegt derzeit Sanders klar vorn. Bloomberg, der am Mittwoch erstmals an einer TV-Debatte der Demokraten teilnahm, und Biden ringen um den zweiten Platz.

Hunderte Millionen für den Wahlkampf

Bloomberg war erst im November in das Bewerberrennen der Demokraten eingestiegen. Seitdem hat der Multimilliardär hunderte Millionen Dollar aus seinem Privatvermögen in seinen Wahlkampf gesteckt.

Bei den bisherigen Vorwahlen trat Bloomberg noch nicht an – er will sich auf den sogenannten Super-Dienstag am 3. März konzentrieren, an dem gleichzeitig in 14 Staaten Vorwahlen stattfinden.

Bei den bisherigen Vorwahlen der Demokraten in Iowa und New Hampshire lagen Buttigieg und Sanders vorn.

( SDA )