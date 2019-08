«Selbstverständlich steht Grönland nicht zum Verkauf»

«Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit den USA, und wir betrachten dies als Ausdruck eines grösseren Interesses an Investitionen in unser Land und an den Möglichkeiten, die wir bieten», hiess es am Freitag in der kurzen Stellungnahme der Regierung um Sozialdemokrat Kim Kielsen weiter. Der ehemalige dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen schrieb auf Twitter: «Das muss ein Aprilscherz sein.» Auch der ehemalige amerikanische Botschafter in Dänemark, Rufus Giffor, äusserte sich. Er kommentierte die Pläne auf Facebook als «komplette und totale Katastrophe».