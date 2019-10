Trumps Diplomatie von «grosser und unvergleichlicher Weisheit»

Donald Trump gibt gern damit an, wie gross sein Rückhalt in der republikanischen Partei sei. In unregelmässigen Abständen verkündet er auf Twitter, wie sehr die Partei ihn schätze. Zuletzt schrieb er, dass 95 Prozent der Republikaner auf seiner Seite stünden und bedankte sich dafür. Der Clou ist, dass sich Trump diese Zahl ausgedacht hat. Es gibt keine Erhebung, in der er solche Zustimmungswerte erreicht. Vermutlich erreicht er solche Werte nicht einmal in seiner Familie.