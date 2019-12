«Time» wählt Greta zur Person des Jahres

Vor gut einem Jahr drückte Greta Thunberg noch die Schulbank in Stockholm, jetzt ist die 16-Jährige die jüngste Person, die je den Titel als «Person of the year» erhalten hat. Das teilt die Redaktion des renommierten US-Magazins «Time» mit. Sie beschreibt den Werdegang Thunbergs als «einen der unwahrscheinlichsten und sicherlich schnellsten Aufstiege zum globalem Einfluss in der Geschichte».