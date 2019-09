Trump will Transkript des Selenski-Telefonats veröffentlichen

Trump selbst kündigte für Mittwoch die Veröffentlichung einer Abschrift seines umstrittenen Telefonats mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenski an. Seine Regierung werde ein komplettes Transkript des Gesprächs liefern, dessen Vertraulichkeit dafür aufgehoben werde, twitterte Trump am Dienstag. Dies werde zeigen, dass das Telefonat «völlig angemessen» gewesen sei. Das Transkript werde auch belegen, dass er Selenskyj nicht unter Druck gesetzt habe, Nachforschungen im Zusammenhang mit seinem potentiellen demokratischen Herausforderer Joe Biden zu starten, und dass es keine Verknüpfung von US-Hilfszahlungen gegen eine Untersuchung gegeben habe.

Medienberichten zufolge hatte Trump Selenskyj in einem Telefonat im Juli unter Druck gesetzt, Nachforschungen zu Biden und seinem Sohn zu unternehmen. Dabei gehe es um Korruptionsvorwürfe in der Ukraine, in die Bidens Sohn verwickelt sein soll. Biden soll als damaliger US-Vizepräsident von der Ukraine gefordert haben, Ermittlungen gegen seinen Sohn einzustellen.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....

....You will see it was a very friendly and totally appropriate call. No pressure and, unlike Joe Biden and his son, NO quid pro quo! This is nothing more than a continuation of the Greatest and most Destructive Witch Hunt of all time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019