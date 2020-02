Trump postet Fake-Video von Pelosi

Mehrfach ist Pelosi im Video, das am Donnerstag gepostet wurde, zu sehen. Darin zerreisst sie Blätter – etwa nach besonders emotionsgeladenen Momenten im US-Kongress wie der Würdigung eines afroamerikanischen Militärpiloten, der Vergabe eines Schulstipendiums an ein junges Mädchen und der Wiedervereinigung der Familie eines Soldaten. Überschrieben ist das Video mit den Worten: «Starke amerikanische Geschichten, die von Nancy Pelosi in Stücke gerissen wurden.»

Aus Sicht von Pelosis Stabschef, Drew Hammill, ist das Video irreführend – schliesslich hatte Pelosi das Redemanuskript erst nach Trumps Ansprache zerrissen. Am Freitag forderte Hammill Twitter auf, das «Fake-Video» zu entfernen. Auch Facebook warf er vor, keine Skrupel zu haben, das amerikanische Volk zu belügen.

Facebook-Sprecher Andy Stone konterte: «Sorry, aber weisen Sie gerade daraufhin, dass der Präsident diese Aussagen nicht getroffen und die Sprecherin die Rede nicht zerrissen hat?» Nach Angaben der «New York Times» weigern sich Twitter und Facebook, das Video zu entfernen.

«Ich habe ein Manifest von Unwahrheiten zerrissen»

Die Zeitung zitierte einen Sprecher der Trump-Kampagne, Tim Murtaugh, mit den Worten, das Video sei eindeutig eine Parodie. «Wenn Nancy Pelosi Angst vor Bildern hat, wie sie die Rede zerreisst, hätte sie vielleicht die Rede nicht zerreissen sollen», sagte er demnach.

Pelosi hatte ihr Verhalten nach Trumps Rede am Dienstag (Ortszeit) verteidigt und gesagt: «Ich habe ein Manifest von Unwahrheiten zerrissen.» Der Präsident habe in seiner Ansprache Unwahrheiten und Fehldarstellungen verbreitet. Es sei nötig gewesen, die Amerikaner darauf aufmerksam zu machen, dass dies alles nicht stimme.