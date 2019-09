Trump schickt Beinahe-Novizin nach New York

Die Crafts gehören zu den grösseren Geldgebern der Republikaner.

Was das Klima angeht, hat Craft ihre Aussage später modifiziert. Sie glaube durchaus, dass der Mensch Einfluss auf das Klima habe. Damit ging sie zumindest ein wenig auf Distanz zum Präsidenten, der öfter angemerkt hat, dass zwar das Klima sich wandele, das aber nicht notwendigerweise vom Menschen verursacht werde. In Crafts Fall wurde diese Aussage auch deshalb mit Interesse zur Kenntnis genommen, weil sie seit 2016 in dritter Ehe mit dem Milliardär Joe Craft verheiratet ist, der für einen der grössten Kohleproduzenten der USA arbeitet.

Die Crafts gehören zu den grösseren Geldgebern der Republikaner. Nach Angaben der «New York Times» spendeten sie 2016 mehr als zwei Millionen Dollar für Trumps Wahlkampf und für dessen Amtseinführung. Im Gegenzug nominierte Trump Kelly Craft im Juni 2017 als Botschafterin in Kanada. Es ist sowohl bei Demokraten als auch bei Republikanern üblich, grosszügige Spender mit Botschafterposten zu belohnen. Ungewöhnlich ist hingegen, dass ein so ­bedeutender Posten wie der bei der UNO an jemanden vergeben wird, der nicht über langjährige Erfahrung in der Politik verfügt.

Zweitwichtigstes aussenpolitisches Amt

Die 57-jährige Craft stammt aus Kentucky, wo sie zur Schule ging, studierte und eine Unternehmensberatung leitete. 2004 engagierte sie sich als Spendensammlerin für den damaligen Präsidenten George W. Bush. Dieser ernannte sie 2007 zur Delegierten bei der UNO. Zu ihren Schwerpunkten gehörten die Beziehungen der USA zu afrikanischen Ländern.

Ihr neuer Posten in New York gilt als das zweitwichtigste aussenpolitische Amt in der Regierung. Crafts Vorgängerin Nikki Haley ist im Herbst 2018 überraschend zurückgetreten. Seither hatte ihr Stellvertreter ­Jonathan Cohen die USA interimsmässig bei der UNO vertreten. Ursprünglich hatte Trump Heather Nauert als Nachfolgerin Haleys nominieren wollen, eine ehemalige Fox-News-Moderatorin und Chefsprecherin des Aussenministeriums. Diese Wahl wurde kritisiert, weil Nauert über keinerlei diplomatische Erfahrung verfügte. Nauert verzichtete im Februar darauf, nominiert zu werden. Laut Medienberichten hatte ihr Rückzug damit zu tun, dass sie ein Kindermädchen beschäftigt hatte, das keine Arbeitserlaubnis hatte.