Trump tritt vor gefälschtem Präsidentensiegel auf

Der US-Präsident Donald Trump hielt Anfang dieser Woche eine Rede in Washington. Diese richtete sich an die konservative Vereinigung Turning Point USA. Dabei stand er – wie so oft bei seinen Reden – vor dem Siegel des amerikanischen Präsidenten. Oder zumindest glaubte er das. Bei genauerem Hinsehen, handelte es sich nämlich nicht um das gewohnte Bild.